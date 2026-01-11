Notte di violenza a Termini: due aggressioni, 57enne in fin di vita
L’area della stazione sotto osservazione mentre proseguono le indagini
ROMA Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un’ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti dove un uomo di 57 anni è stato picchiato da più persone ed è in fin di vita. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale. L’altra in via Manin ai danni di un rider di 23 anni. Da ieri sera è scattata una vasta operazione nell’area per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate di cui quattro portati in commissariato la cui posizione è al vaglio e 7 all’ufficio immigrazione.
