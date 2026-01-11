Notte di violenza a Termini: due aggressioni, 57enne in fin di vita

a roma

ROMA Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un’ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti dove un uomo di 57 anni è stato picchiato da più persone ed è in fin di vita. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale. L’altra in via Manin ai danni di un rider di 23 anni. Da ieri sera è scattata una vasta operazione nell’area per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate di cui quattro portati in commissariato la cui posizione è al vaglio e 7 all’ufficio immigrazione.

