Precipita durante un controllo nell’ex Ilva, muore operaio

la tragedia

Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d’Italia ex Ilva. A perdere la vita un dipendente dell’azienda. L’incidente è accaduto al convertitore 3 dell’acciaieria 2. La notizia dell’infortunio mortale è confermata anche da fonti vicine all’azienda. Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto un grigliato sul quale in quel momento si trovava il lavoratore. Secondo quanto appreso l’uomo avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di finire al suolo. Sul posto sono arrivati compagni di lavoro e delegati sindacali. Aperte le indagini.

