Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:11
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il bilancio

Vibo, numeri da record per la raccolta differenziata: nel 2025 sfiorato l’80%

La soddisfazione dell’assessore Miceli: «Risultato straordinario che testimonia il grande senso civico dei vibonesi»

Pubblicato il: 12/01/2026 – 18:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Vibo, numeri da record per la raccolta differenziata: nel 2025 sfiorato l’80%

È un bilancio estremamente positivo quello del primo anno completo di raccolta della frazione indifferenziata a cadenza quindicinale, misura introdotta con il nuovo Capitolato speciale d’appalto voluto dalla precedente amministrazione. I dati forniti dalla ditta Muraca e dai formulari ufficiali relativi alla gestione dei rifiuti certificano l’efficacia del sistema comunale. Nel corso del 2025, la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 79,17%, un dato ben superiore alla media regionale (54,4%) e nazionale (66,6%). In cinque mesi dell’anno – tra cui i critici luglio, agosto e dicembre – si è addirittura sfiorato l’81%, con picchi dell’80,91% a luglio, 80,57% ad agosto e 80,76% a dicembre.

«Un risultato straordinario»

«Si tratta di un risultato straordinario – dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Miceli – che testimonia il grande senso civico dei cittadini vibonesi, capaci di mantenere comportamenti virtuosi anche nei periodi festivi; e testimonia anche la professionalità degli operatori della ditta Muraca, che hanno garantito il servizio con continuità e dedizione, anche in condizioni meteorologiche estremamente difficili. Per questo voglio ringraziare tutti gli operatori e il responsabile del servizio Rino Farfaglia, così come voglio ringraziare gli uffici comunali, ed in particolare la dirigente Lorena Callisti, il direttore esecutivo Franco Russo, gli ingegneri Alfredo Santini e Giuseppe Crispino, che in sinergia con la ditta contribuiscono ogni giorno al decoro e alla pulizia della nostra città».

Ridotti i rifiuti

Oltre all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, si registra anche una significativa riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti: nel 2025 sono state raccolte 13.825,113 tonnellate (pari a 438,15 kg pro capite), contro le 14.302,525 tonnellate del 2024 (453,29 kg pro capite). Una diminuzione di 477,412 tonnellate e 15,13 kg pro capite, che conferma una maggiore attenzione alla riduzione dei rifiuti alla fonte. «Un’ulteriore dimostrazione – conclude Miceli – dell’ottima efficienza del sistema di gestione dei rifiuti e dell’opera di sensibilizzazione che quotidianamente portiamo avanti».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
DIFFERENZIATA
marco miceli
RACCOLTA DIFFERENZIATA
società
Vibo Valentia
Categorie collegate
Società
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x