Vibonese in crisi, salta la panchina: risoluzione consensuale con Esposito e Licursi

l’annuncio ufficiale

VIBO VALENTIA Dopo la crisi di risultati della Vibonese, arriva la rescissione consensuale con il mister Raffaele Esposito e il vice allenatore Tommaso Licursi. Lo annuncia la società in un comunicato: «La decisione, maturata in comune accordo tra le parti, rappresenta un passaggio nell’ambito di una riflessione condivisa sul percorso tecnico della squadra. La società desidera ringraziare mister Esposito e il suo collaboratore Licursi per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere. Contestualmente, la società ha già individuato il nuovo allenatore che assumerà la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo mister dirigerà il primo allenamento nella giornata di domani pomeriggio sul “Marzano” di Vibo Marina e sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni».

