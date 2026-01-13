Primi cambiamenti al Comune di Vibo, Colelli lascia la delega allo spettacolo

l’annuncio

VIBO VALENTIA Primi movimenti, in vista di un possibile rimpasto più ampio, al Comune di Vibo Valentia. Il consigliere e capogruppo del Partito democratico Francesco Colelli ha annunciato un passo indietro, rinunciando alla delega allo spettacolo. «Oggi si chiude la mia esperienza di delegato allo spettacolo del Comune di Vibo Valentia» ha scritto. «Non smetterò mai di ringraziare il sindaco Enzo Romeo per la fiducia accordatami ma penso di averla ricambiata a pieno con l’impegno, costante ed incessante, che in questo anno e mezzo ho riversato al servizio della mia città notte e giorno, senza mai risparmiarmi. Oggi ufficializzo questa mia scelta, già comunicata tempo fa al mio sindaco che ho atteso di ufficializzare per concludere le manifestazioni natalizie nel migliore dei modi». Colelli è tra i principali fautori della vittoria targata Romeo alle ultime elezioni comunali, ma negli ultimi mesi anche protagonista di dissidi interni con altri membri del partito e della giunta comunale, tra cui l’assessore alla cultura Stefano Soriano. «Lascio – ha continuato – con la piena convinzione di aver contribuito a cambiare marcia a questo Comune nell’organizzazione degli eventi, che, sono sicuro, possono contribuire alla crescita della città, che possono essere uno strumento per far conoscere una territorio magnifico con enormi potenzialità. Da domani mi concentrerò solo ed esclusivamente sul mio ruolo di consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico, al servizio della mia amministrazione e della mia città».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato