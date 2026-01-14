Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’iniziativa

Costituito a Cosenza il comitato “Noi Moderati – MAIE” per il Sì alla riforma costituzionale della giustizia

Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere un dibattito pubblico informato su una «scelta di civiltà democratica»

Pubblicato il: 14/01/2026 – 16:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Costituito a Cosenza il comitato “Noi Moderati – MAIE” per il Sì alla riforma costituzionale della giustizia

COSENZA Si è costituito ufficialmente oggi a Cosenza il comitato territoriale “Noi Moderati – MAIE” per il Sì alla riforma costituzionale della giustizia della Provincia di Cosenza. L’iniziativa nasce per sostenere le ragioni della riforma approvata dal Parlamento, che sarà oggetto del prossimo referendum costituzionale confermativo. Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere un dibattito pubblico informato su quella che viene definita dai promotori una “scelta di civiltà democratica. “Vogliamo realizzare una giustizia in un’ottica di democrazia liberale”, si legge nell’atto costitutivo, sottolineando come la netta distinzione tra chi accusa e chi giudica sia la struttura portante di un processo equo.
Il Comitato ha stabilito la propria sede operativa a Castrovillari, ed ha nominato i propri vertici e il Consiglio Direttivo che guiderà le attività in tutta la provincia. L’Ufficio di Presidenza è così composto: Presidente Franco Pichierri, Vice Presidente Marco Tarsitano, Tesoriere Federica Cama. Il Consiglio Direttivo è composto da professionisti e rappresentanti del territorio: Chiara Viola, Stefano Cavalcanti, Cinzia Mauro, Domenico Funari, Giovanni Malfarà, Fulvio Campanaro, Eugenio Orrico, Saverio Epifanio. «Andremo avanti per la vittoria del Sì e per una nuova e più rassicurante giustizia!», sottolinea nella chiosa il consigliere regionale Riccardo Rosa.

Argomenti
FRanco PIchierri
noi moderati
Politica
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x