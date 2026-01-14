Skip to main content

14/01/2026
l’addio

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione

Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura

Pubblicato il: 14/01/2026 – 8:50
ROMA E’ morta all’età di 76 anni Valeria Fedeli. Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato, per poi essere nominata ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca nel governo Gentiloni, ruolo che ha ricoperto fino all’1 giugno 2018. Nata a Treviglio (Bergamo) il 29 luglio 1949, prima di intraprendere la carriera politica era stata per molti anni dirigente nazionale della CGIL e del sindacato tessile europeo. 

