Rapina da 150 mila euro nel Catanese, tre arresti

le indagini

CATANIA Approfittando delle operazioni di rifornimento del bancomat, hanno tentato una rapina da 150 mila euro all’ufficio postale di Gravina, in provincia di Catania, ma sono stati bloccati dalla polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato tre catanesi di 29, 53 e 70 anni. Lo scrive Agi. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, avevano visto un’auto con una targa visibilmente contraffatta e uno dei malviventi alla guida di uno scooter rubato che si è fermato, con il motore acceso, poco distante dall’Ufficio postale. Dopo qualche minuto di attesa, il passeggero dell’utilitaria era sceso dall’auto, con il volto coperto da un casco bianco, e con un attrezzo artigianale in metallo a forma di “L”, si era piazzato davanti alla porta antipanico delle Poste, attigua alla postazione del bancomat. Il complice in scooter aveva aiutato l’altro nell’apertura della porta con l’arnese metallico, eseguendo una particolare manovra. Sono stati così sorpresi all’interno dell’ufficio postale, con in mano un borsone in tela, contenente tre cassetti in plastica dell’Atm, all’interno del quale vi erano banconote destinate a essere caricate, per un importo pari a 150cmila euro. I due sono stati arrestati; uno di loro aveva con se’ una pistola a salve. E’ stato poi raggiunto e fermato anche il terzo complice alla guida dell’auto, noleggiata per la rapina. Gli approfondimenti effettuati dalla Squadra Mobile hanno permesso di accertare come le modalita’ della tentata rapina siano simili ad altri colpi messi a segno. Il metodo prevede l’accesso all’interno dell’ufficio postale nel momento in cui sono in corso le brevi operazioni di rifornimento dell’Atm e nel momento in cui l’apparecchiatura e’ fuori servizio. Indagini sono ancora in corso.