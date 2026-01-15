Droga, cellulare e un coltello nel carcere di Rossano. Agente colpito al volto da un detenuto

sequestro e aggressione

CORIGLIANO ROSSANO Ieri mattina, nel carcere si Rossano, attraverso un’attenta operazione di polizia sono stati sequestrati un micro telefono cellulare, 20 grammi di hashish e un coltello rudimentale. Nel tentativo di sequestrare il telefono un agente è stato colpito al volto dal detenuto ed ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. La prognosi ricevuta è di cinque giorni.

«Ormai non c’è più alcun freno – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – all’ingresso in carcere di oggetto e sostanze vietate dalle leggi e dai regolamenti. Per quanto riguarda l’ingresso dei telefoni cellulari, come abbiamo più volte affermato, sarebbe opportuno schermare gli istituti per evitare la possibilità di utilizzare i telefoni che entrano illegalmente in carcere. Per quanto riguarda i tanti tossicodipendenti che sono in carcere servirebbero iniziative finalizzate al recupero degli stessi, attraverso l’affidamento alle comunità terapeutiche. Fino ad oggi non si vedono iniziative adeguate, volte a fronteggiare tali emergenze».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato