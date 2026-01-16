È morto Tony Dallara, icona degli “urlatori”

musica

ROMA È morto all’eta’ di 89 anni Tony Dallara. La scomparsa del cantante, vero nome Antonio Lardera, è stata confermata dagli ambienti musicali. “Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo”. Così, con un semplice post su X, il Nuovo Imaie saluta il cantante popolare negli anni Cinquanta e Sessanta con brani di successo che hanno fatto la storia della canzone italiana: ‘Come prima’, ‘Romantica’ (con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1960), ‘Ti dirò’. ‘Bambina, bambina’. Lardera era nato a Campobasso il 30 giugno 1936 ma era milanese d’adozione.