Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:07
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

musica

È morto Tony Dallara, icona degli “urlatori”

Il cantante popolare di “Come prima” e altri successi aveva 89 anni

Pubblicato il: 16/01/2026 – 19:44
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
È morto Tony Dallara, icona degli “urlatori”

ROMA È morto all’eta’ di 89 anni Tony Dallara. La scomparsa del cantante, vero nome Antonio Lardera, è stata confermata dagli ambienti musicali. “Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo”. Così, con un semplice post su X, il Nuovo Imaie saluta il cantante popolare negli anni Cinquanta e Sessanta con brani di successo che hanno fatto la storia della canzone italiana: ‘Come prima’, ‘Romantica’ (con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1960), ‘Ti dirò’. ‘Bambina, bambina’. Lardera era nato a Campobasso il 30 giugno 1936 ma era milanese d’adozione.

Argomenti
Antonio Lardera
morto tony dallara
tony dallara
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x