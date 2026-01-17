Incidente sulla Statale 18, tre auto coinvolte: due persone estratte dalle lamiere – FOTO

Il sinistro

Paura nella serata di ieri lungo la Strada Statale 18, al chilometro 353, nel tratto compreso tra Nocera Terinese e Campora San Giovanni. Tre autovetture – una BMW X3, una Nissan Qashqai e un’Alfa Romeo Stelvio – sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Due persone sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme, che ha provveduto a estrarre i feriti e ad affidarli alle cure del personale sanitario del SUEM 118. I feriti sono stati successivamente trasferiti in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre messo in sicurezza l’area interessata dal sinistro. La Statale 18 è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord per consentire le operazioni di soccorso. Presenti sul posto anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di competenza.

