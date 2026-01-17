Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:18
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

L’ennesimo episodio

Un altro bancomat assaltato, colpo nella notte a Santo Stefano di Rogliano. Tre i fuggitivi: due in in auto, uno a piedi

Nel mirino lo sportello automatico della Banca Centro Calabria. I malviventi sarebbero stati tre, due dei quali fuggiti a bordo di un’auto, l’altro a piedi

Pubblicato il: 17/01/2026 – 9:14
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un altro bancomat assaltato, colpo nella notte a Santo Stefano di Rogliano. Tre i fuggitivi: due in in auto, uno a piedi

COSENZA Nuovo assalto a un bancomat nella notte in Calabria. Intorno alle 3:30 ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico della Banca Centro Calabria a Santo Stefano di Rogliano, facendolo esplodere con dell’esplosivo. Il boato è stato avvertito a diverse centinaia di metri di distanza, svegliando i residenti della zona. L’istituto di credito si trova lungo la strada che collega Piano Lago a Rogliano, a breve distanza dallo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo, una posizione che potrebbe aver favorito la fuga dei malviventi. Sono in corso gli accertamenti per quantificare l’eventuale bottino e per verificare i danni alla struttura. Da quanto si è appreso, il bancomat era carico di denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. I malviventi sarebbero stati tre, due dei quali fuggiti a bordo di un’auto, l’altro a piedi. Un altro episodio che si inserisce nella già lunga scia di assalti agli sportelli bancomat che, negli ultimi giorni, sta interessando l’area tra il Cosentino e il Catanzarese, alimentando preoccupazione e allarme sul territorio. Gli ultimi in ordine di tempo a Decollatura, Vallefiorita e Camigliatello Silano nel comune di Spezzano della Sila.

Proprio nei giorni scorsi, tra l’altro, in Prefettura a Catanzaro si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza al termine del quale era stata preannunciata la firma di un protocollo con Abi e con Ossif con l’obiettivo di rafforzare le misure di difesa passiva degli Atm(redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
bancomat
banda atm
banda dei bancomat
colpo atm Santo Stefano di Rogliano
In evidenza
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
sportello bancomat
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x