Un altro bancomat assaltato, colpo nella notte a Santo Stefano di Rogliano. Tre i fuggitivi: due in in auto, uno a piedi

L’ennesimo episodio

COSENZA Nuovo assalto a un bancomat nella notte in Calabria. Intorno alle 3:30 ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico della Banca Centro Calabria a Santo Stefano di Rogliano, facendolo esplodere con dell’esplosivo. Il boato è stato avvertito a diverse centinaia di metri di distanza, svegliando i residenti della zona. L’istituto di credito si trova lungo la strada che collega Piano Lago a Rogliano, a breve distanza dallo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo, una posizione che potrebbe aver favorito la fuga dei malviventi. Sono in corso gli accertamenti per quantificare l’eventuale bottino e per verificare i danni alla struttura. Da quanto si è appreso, il bancomat era carico di denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. I malviventi sarebbero stati tre, due dei quali fuggiti a bordo di un’auto, l’altro a piedi. Un altro episodio che si inserisce nella già lunga scia di assalti agli sportelli bancomat che, negli ultimi giorni, sta interessando l’area tra il Cosentino e il Catanzarese, alimentando preoccupazione e allarme sul territorio. Gli ultimi in ordine di tempo a Decollatura, Vallefiorita e Camigliatello Silano nel comune di Spezzano della Sila.

Proprio nei giorni scorsi, tra l’altro, in Prefettura a Catanzaro si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza al termine del quale era stata preannunciata la firma di un protocollo con Abi e con Ossif con l’obiettivo di rafforzare le misure di difesa passiva degli Atm. (redazione@corrierecal.it)

