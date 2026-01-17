Un altro bancomat assaltato: colpo nella notte a Santo Stefano di Rogliano

L’ennesimo episodio

COSENZA Nuovo assalto a un bancomat nella notte in Calabria. Intorno alle 3:30 ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico della Banca Centro Calabria a Santo Stefano di Rogliano, facendolo esplodere con dell’esplosivo. Il boato è stato avvertito a diverse centinaia di metri di distanza, svegliando i residenti della zona. L’istituto di credito si trova lungo la strada che collega Piano Lago a Rogliano, a breve distanza dallo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo, una posizione che potrebbe aver favorito la fuga dei malviventi. Sono in corso gli accertamenti per quantificare l’eventuale bottino e per verificare i danni alla struttura. Da quanto si è appreso, il bancomat era carico di denaro. Sul posto sono intervenute i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Un altro episodio che si inserisce nella già lunga scia di assalti agli sportelli bancomat che, negli ultimi giorni, sta interessando l’area tra il Cosentino e il Catanzarese, alimentando preoccupazione e allarme sul territorio. Gli ultimi in ordine di tempo a Decollatura, Vallefiorita e Camigliatello Silano nel comune di Spezzano della Sila.

Proprio nei giorni scorsi, tra l’altro, in Prefettura a Catanzaro si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza al termine del quale era stata preannunciata la firma di un protocollo con Abi e con Ossif con l’obiettivo di rafforzare le misure di difesa passiva degli Atm. (redazione@corrierecal.it)

