Vibo Valentia, tolleranza zero contro la violenza di genere: emessi provvedimenti

maltrattamenti in famiglia e aggressioni

VIBO VALENTIA Nei giorni scorsi è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di autore di violenza di genere, un provvedimento di Sorveglianza Speciale di P.S. con divieto di soggiorno e divieto di avvicinamento alla persona offesa, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Vibo Valentia. Il soggetto, comunitario 41enne, era stato denunciato per maltrattamenti ai danni della moglie, costretta a subire svariate condotte di violenza psicologiche ed aggressioni fisiche, in una delle quali, subiva un trauma facciale che rendeva necessario un successivo intervento chirurgico.

Sono stati, inoltre, emessi dal Questore di Vibo Valentia, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, due ammonimenti nei confronti di altrettanti autori di violenza nell’ambito delle relazioni domestiche.

Nel primo caso si tratta di un 55enne che in diverse occasioni, anche a mezzo social, ha denigrato gravemente e pubblicamente l’ex coniuge. In una circostanza l’uomo aveva anche colpito con uno schiaffo il figlio della coppia intervenuto per far cessare le continue offese denigratorie.

Nel secondo caso si tratta di un giovane 18enne che ha aggredito la madre prima verbalmente, poi passando alle vie di fatto, dopo che questa gli aveva contestato di aver prelevato arbitrariamente delle somme di denaro dal conto corrente destinate al sostentamento della famiglia e di averle spese in scommesse ed uscite con gli amici.

Con l’ammonimento è stato intimato ai soggetti di cambiare condotta avvertendoli che esistono elementi a loro carico tali da farli ritenere pericolosi. Inoltre, a seguito dell’ammonimento, eventuali ulteriori reati del cd. “codice rosso” saranno comunque procedibili d’ufficio e aggravati nella pena. I soggetti sono stati anche avvisati della facoltà di intraprendere un percorso presso un centro per autori di violenza con il quale la Questura ha attivato dei protocolli.

