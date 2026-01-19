Auto contro la caserma dei vigili del fuoco, arrestato un 22enne

l’indagine

MESSINA È stato arrestato e posto ai domiciliari il 22enne di Messina che nella notte tra sabato e domenica era alla guida dell’auto finita contro il muro perimetrale della caserma dei vigili del fuoco a Milazzo. Il giovane deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt dei carabinieri durante un posto di controllo. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita una ragazza di 20 anni, anche lei di Messina, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico con un importante trauma facciale. Non sarebbe in pericolo di vita. A bordo della vettura viaggiavano cinque giovani. Il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici. Indagini in corso sulla dinamica dello schianto.