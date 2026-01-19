Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’indagine

Auto contro la caserma dei vigili del fuoco, arrestato un 22enne

L’incidente si è verificato a Messina nella notte tra sabato e domenica

Pubblicato il: 19/01/2026 – 11:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Auto contro la caserma dei vigili del fuoco, arrestato un 22enne

MESSINA È stato arrestato e posto ai domiciliari il 22enne di Messina che nella notte tra sabato e domenica era alla guida dell’auto finita contro il muro perimetrale della caserma dei vigili del fuoco a Milazzo. Il giovane deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt dei carabinieri durante un posto di controllo. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita una ragazza di 20 anni, anche lei di Messina, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico con un importante trauma facciale. Non sarebbe in pericolo di vita. A bordo della vettura viaggiavano cinque giovani. Il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici. Indagini in corso sulla dinamica dello schianto. 

Argomenti
incidente messina
MESSINA
Top
vigili del fuoco messina
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x