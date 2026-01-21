Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’interrogatorio

Federica Torzullo, il marito confessa il femminicidio

È accusato dell’uccisione e dell’occultamento del cadavere della moglie

Pubblicato il: 21/01/2026 – 17:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Federica Torzullo, il marito confessa il femminicidio

È ancora in corso, all’interno del carcere di Civitavecchia, l’interrogatorio di convalida del fermo di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio e dell’occultamento del cadavere della moglie, Federica Torzullo: il corpo della donna era stato rinvenuto domenica ad Anguillara Sabazia, in un terreno nei pressi dell’azienda dell’uomo. L’interrogatorio di Carlomagno è cominciato in tarda mattinata e, a quanto si apprende, l’uomo ha confessato le proprie responsabilità. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
anguillara
carlomagno
federica torzullo
femminicidio
marito uccide moglie
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x