l’interrogatorio
Federica Torzullo, il marito confessa il femminicidio
È accusato dell’uccisione e dell’occultamento del cadavere della moglie
Pubblicato il: 21/01/2026 – 17:39
È ancora in corso, all’interno del carcere di Civitavecchia, l’interrogatorio di convalida del fermo di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio e dell’occultamento del cadavere della moglie, Federica Torzullo: il corpo della donna era stato rinvenuto domenica ad Anguillara Sabazia, in un terreno nei pressi dell’azienda dell’uomo. L’interrogatorio di Carlomagno è cominciato in tarda mattinata e, a quanto si apprende, l’uomo ha confessato le proprie responsabilità.
