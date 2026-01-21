Federica Torzullo, il marito confessa il femminicidio

l’interrogatorio

È ancora in corso, all’interno del carcere di Civitavecchia, l’interrogatorio di convalida del fermo di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio e dell’occultamento del cadavere della moglie, Federica Torzullo: il corpo della donna era stato rinvenuto domenica ad Anguillara Sabazia, in un terreno nei pressi dell’azienda dell’uomo. L’interrogatorio di Carlomagno è cominciato in tarda mattinata e, a quanto si apprende, l’uomo ha confessato le proprie responsabilità.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato