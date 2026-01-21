Skip to main content

21/01/2026
infrastrutture a rischio

Il Mit «monitora la situazione» in Calabria e Sicilia

Il ministro Salvini è in «costante contatto» con gli amministratori locali

Pubblicato il: 21/01/2026 – 9:14
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo «con grande attenzione» gli effetti del maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia con particolare riferimento alle ricadute sulle infrastrutture. Lo riferisce in una nota il Mit. Salvini è in contatto anche con gli amministratori locali. Anche altre Regioni, come la Toscana, hanno dato la propria disponibilità tramite la Protezione Civile a sostegno delle comunità colpite dal maltempo e dal ciclone Harry.

