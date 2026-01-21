Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:04
l’annuncio del governatore

Maltempo, Occhiuto: «Il peggio è passato, la Calabria chiederà lo stato di emergenza nazionale»

«Saranno valutate le iniziative, con risorse nazionali e comunitarie, per risollevarci nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile»

Pubblicato il: 21/01/2026 – 13:25
CATANZARO «Nelle ultime 48 ore la Calabria è stata colpita dalla violenza del ciclone Harry, con forti venti, piogge torrenziali e mareggiate sulle coste. La nostra Regione ha vissuto e sta vivendo momenti di grande apprensione. Secondo le previsioni, il peggio dovrebbe essere ormai alle spalle, e nelle prossime ore le condizioni meteo dovrebbero gradualmente tornare alla normalità.
Fortunatamente non si registrano né vittime né feriti: fondamentali il tempestivo lavoro di informazione e le misure di prevenzione adottate nei giorni precedenti l’arrivo della tempesta. La macchina dei soccorsi ha funzionato e sta funzionando perfettamente. Desidero ringraziare la Protezione Civile regionale – che si conferma una delle migliori del Paese – e il suo direttore generale, Domenico Costarella, i Vigili del Fuoco, tutte le Forze dell’Ordine, i volontari, i sindaci dei Comuni colpiti, e la popolazione che ha seguito con attenzione le indicazioni delle autorità competenti senza mettere a rischio la propria incolumità.
Nelle prossime ore inizieremo la conta dei danni.
Il governo regionale è in costante contatto con il governo nazionale – proprio stamane ho ricevuto una chiamata dal ministro Matteo Salvini, che con il Mit sta seguendo l’evolversi della situazione -, è pronto a chiedere lo stato di emergenza nazionale e valuterà tutte le iniziative necessarie da intraprendere, con risorse nazionali e comunitarie, per risollevarci insieme nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile». L’annuncio di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. (redazione@corrierecal.it)

