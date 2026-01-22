Skip to main content

il blitz

Camorra, colpito un gruppo armato nel Casertano: 17 arresti

Sono accusati di traffico di stupefacenti, estorsioni e omicidi

Pubblicato il: 22/01/2026 – 11:08
NAPOLI Circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri comparti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone. Gli indagati, tra i quali alcuni minorenni al tempo dei fatti contestati, sono ritenuti responsabili di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’aver commesso i suddetti delitti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di Camorra.

