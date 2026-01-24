Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il provvedimento

Confiscato il patrimonio di Giuseppe Lazzarini, imprenditore legato alla ’ndrangheta

Su disposizione del Tribunale di Bologna, è stato definitivamente acquisito allo Stato il patrimonio dell’imprenditore calabrese residente a Parma

Pubblicato il: 24/01/2026 – 17:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Confiscato il patrimonio di Giuseppe Lazzarini, imprenditore legato alla ’ndrangheta

PARMA Su disposizione del Tribunale di Bologna (sezione Misure di prevenzione) è stato definitivamente confiscato il patrimonio di Giuseppe Lazzarini, imprenditore originario della provincia di Crotone ma residente e operativo a Parma. I beni per oltre un milione del 41enne erano già stati sequestrati nel 2023, dopo le condanne per tentata estorsione aggravata riportate da Lazzarini (in primo grado a 11 anni di reclusione e a nove anni in appello) nel processo Grimilde contro la ‘ndrangheta emiliana. Il calabrese, ritenuto organico al clan legato alla famiglia Grande Aracri, era in particolare “specializzato” nella creazione e gestione di società cartiere, quindi create al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, riciclare denaro e mascherare flussi finanziari illeciti. La confisca, da parte di personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Parma, è divenuta esecutiva nel 2024, dopo che i ricorsi presentati in Cassazione dal condannato contro il provvedimento ablativo sono stati respinti. Nel patrimonio dello Stato entreranno in particolare: 11 immobili ubicati nel Comune di Cutro (Crotone), 11 società (due nel crotonese, due nella provincia di Reggio Emilia, una ad Acerra, una a Milano e cinque a Parma), oltre a 10 rapporti finanziari e due auto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
‘ndrangheta bologna
confisca giuseppe lazzarini
giuseppe lazzarini
Nazionale
processo grimilde
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x