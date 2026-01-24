Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:49
la tragedia

Omicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito

Il gesto del padre e della madre di Claudio Carlomagno

Pubblicato il: 24/01/2026 – 20:06
Omicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito

ANGUILLARA Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, di origini calabresi, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sono stati trovati morti impiccati nella loro abitazione di Anguillara La madre dell’uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, hanno deciso di togliersi la vita. E’ stata la zia di Claudio Carlomagno a dare l’allarme dopo che non riusciva a contattare i genitori del reo confesso per il femminicidio di Federico Torzullo. La donna si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto hanno trovato i due impiccati. A quanto apprende l’Adnkronos la coppia avrebbe lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi. 

