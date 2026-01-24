Sinner soffre, rimonta e va agli ottavi: battuto Spizzirri

Australian Open

Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Al terzo turno dello Slam di Melbourne il tennista batte, nonostante il caldo afoso e i crampi, lo statunitense Eliot Spizzirri imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Jannik Sinner zoppicava e cercava di distendere i crampi a braccia e gambe, e aveva appena perso un break nel terzo set quando sono entrate in vigore le regole del caldo estremo all’Australian Open. Il gioco è stato sospeso per diversi minuti mentre il tetto della Rod Laver Arena veniva chiuso, e il due volte campione in carica dell’Australian Open è tornato rivitalizzato. Ha vinto cinque dei sei game successivi, aggiudicandosi il terzo set contro il numero 85 del ranking Spizzirri, per poi vincere il terzo turno. “Ho faticato fisicamente oggi. Sono stato fortunato con la regola del caldo”, dice Sinner, concordando sul fatto che le condizioni indoor più fresche hanno aiutato rispetto al caldo estenuante dei primi due set. “Con il passare del tempo, mi sentivo sempre meglio”. Riflettendo sulla sua situazione di svantaggio per 3-1 nel terzo set, dopo aver perso in questa partita tanti game di servizio quanti ne aveva persi vincendo l’intero torneo del 2025, Sinner, testa di serie numero 2, ha detto che stava solo cercando di sopravvivere fino alla pausa più lunga.

“È iniziato con le gambe. Sono arrivati alle braccia. Avevo crampi un po’ ovunque”, afferma. “Questo è lo sport. È un aspetto in cui so di dover migliorare”. “Il tennis è uno sport molto mentale. Ho cercato di rimanere il più calmo possibile. Sono qui per combattere, per giocare ogni punto nel miglior modo possibile. (LaPresse)