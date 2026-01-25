Si legge in: 1 minuto
«Ha saputo della morte dei genitori», Carlomagno sorvegliato a vista
A dirlo l’avvocato Andrea Miroli
Pubblicato il: 25/01/2026 – 10:24
ROMA Claudio Carlomagno «è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista» in carcere. A dirlo l’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, in merito alla morte dei genitori dell’uomo, trovati ieri impiccati nella loro villetta ad Anguillara.
