Ultimo aggiornamento alle 10:32
anguillara

«Ha saputo della morte dei genitori», Carlomagno sorvegliato a vista

A dirlo l’avvocato Andrea Miroli

Pubblicato il: 25/01/2026 – 10:24
«Ha saputo della morte dei genitori», Carlomagno sorvegliato a vista

ROMA Claudio Carlomagno «è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista» in carcere. A dirlo l’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, in merito alla morte dei genitori dell’uomo, trovati ieri impiccati nella loro villetta ad Anguillara.

claudio carlomagno
federica torzullo
femminicidio anguillara
omicidio anguillara
