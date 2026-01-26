Frana via Petrarca, l’impegno di Caruso: «Interventi urgenti per riaprire la circolazione»

Palazzo dei Bruzi

COSENZA A seguito dell’importante movimento franoso verificatosi nella tarda serata di domenica su via Petrarca (nei pressi dell’imbocco della strada che porta a contrada Guarassano) e che ha determinato uno smottamento di terreno con relativa caduta di massi sulla carreggiata (QUI la notizia), il Sindaco Franz Caruso ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di protezione civile, riunitosi a Palazzo dei Bruzi per una attenta disamina della situazione e per l’adozione di provvedimenti consequenziali.

Alla riunione del C.O.C. presieduta dal Sindaco Franz Caruso, hanno preso parte anche il Vicesindaco e Assessore alle politiche ambientali, Maria Locanto, gli Assessori ai lavori pubblici, Damiano Covelli, e alla Protezione civile, Veronica Buffone, i Dirigenti del Settore Protezione civile, Lorella Pezzi, del Settore Ambiente, Giovanni Ramundo e del Settore Trasporti e viabilità, Francesco Azzato. Presenti anche la Elevata Qualificazione del Settore Protezione Civile, Alessandro Sangregorio, il funzionario del Settore Lavori pubblici, Gennaro Spolverino e, in rappresentanza del Comandante della Polizia Municipale, Roberto Caruso.

Essendosi reso necessario porre in essere, con estrema urgenza, ogni azione utile a mettere in sicurezza sia la popolazione che a ripristinare lo stato dei luoghi, nel corso della riunione del C.O.C. il Sindaco Franz Caruso ha ribadito la necessità di mantenere su via Petrarca la chiusura al transito, in entrambi i sensi di marcia, così come è stato fatto nell’immediatezza dell’evento, fino a quando non saranno effettuati gli interventi richiesti dalla situazione. A questo proposito è in programma, nella mattinata di domani, un accurato monitoraggio con relative indagini geologiche per risalire alle effettive cause che hanno determinato il cedimento e il distacco dei massi dal costone sovrastante la carreggiata. Dai tecnici è stato ipotizzato che il cedimento possa essere stato causato da uno squarcio apertosi, a causa delle consistenti piogge delle ultime ore, nella rete di protezione.

Dal Sindaco Franz Caruso è arrivata la sollecitazione a far sì che venga collocata sul posto un’adeguata e vistosa segnaletica notturna attraverso la quale sia percepita, anche a distanza, la pericolosità della situazione. Nel frattempo si è valutata l’eventualità di richiedere alla Protezione civile regionale la destinazione di fondi per il ripristino dello stato dei luoghi e per la messa in sicurezza della zona, così come si è ritenuto di sollecitare il Ministero dell’Interno per la definizione e pubblicazione della graduatoria del bando per accedere al finanziamento di 5 milioni di euro cui il Comune di Cosenza ha partecipato proprio per la realizzazione degli interventi relativi alla messa in sicurezza di via Petrarca-via Paradiso, nel centro storico.

“Una porzione di territorio nevralgica – ha puntualizzato il Sindaco Franz Caruso – il cui ripristino immediato rappresenta un’esigenza ineludibile ed una priorità assoluta della nostra Amministrazione. Un intervento che riteniamo non più rinviabile ed al quale destineremo, se la nostra istanza sarà accolta, una somma cospicua che consentirà di giungere ad una soluzione definitiva di una annosa e travagliata problematica che ancora oggi fa sentire tutto il suo peso”.

Nelle more delle decisioni ministeriali, Franz Caruso ha dato indicazioni precise per avviare subito le procedure necessarie agli interventi urgenti da eseguire per la messa in sicurezza dell’area e per la riapertura, prima possibile, di via Petrarca alla circolazione.