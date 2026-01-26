Omicidio-suicidio a Mileto, oggi l’autopsia sui corpi

le indagini

MILETO Le indagini dei carabinieri per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Pasquale Calzone e Assunta Currà proseguono: per la giornata di oggi è stata disposta l’autopsia, dopodiché si svolgeranno i funerali.

Il dramma si è consumato nell’abitazione del commercialista 63enne, a Mileto, nel Vibonese. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso l’ex moglie di 55 anni con la pistola legalmente detenuta, esplodendo sei colpi al culmine di una lite. Il movente sarebbe legato alla separazione della coppia, avviata circa un anno fa: Calzone non avrebbe mai accettato la decisione dell’ex moglie. Dopo aver fatto fuoco sulla donna, il commercialista si è tolto la vita con la stessa arma.

Dopo l’esame autoptico, le salme saranno restituite alle famiglie per l’ultimo saluto: i funerali in forma separata sono previsti per la giornata di martedì, in concomitanza dei quali il sindaco di Mileto, Fortunato Giordano, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino. (redazione@corrierecal.it)

LEGGI ANCHE: Femminicidio di Mileto, una separazione mai accettata e il ritorno “fatale” per prendere i suoi effetti