Ultimo aggiornamento alle 10:32
Blitz antidroga a Messina, 15 arresti

Sono accusati di associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti

Pubblicato il: 27/01/2026 – 7:31
La Polizia di Stato di Messina, nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti, è impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Dda, a carico di 15 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Per le operazioni coordinate dalla Squadra Mobile di Messina sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle Squadre Mobili di Catania e Siracusa, delle Sisco di Catania e Messina, dei Reparti Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato.

