Inammissibili emendamenti su riapertura condono

Milleproroghe

Sono stati considerati inammissibili gli emendamenti della maggioranza al Dl Milleproroghe che puntavano a riaprire i termini del condono edilizio del 2003. È quanto è stato stabilito dai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Inammissibile anche l’emendamento che consentiva un passaggio dalla rottamazione quater alla quinquies.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato