Ultimo aggiornamento alle 22:20
Milleproroghe

Inammissibili emendamenti su riapertura condono

La maggioranza tenta il blitz sul condono, ma arriva lo stop

Pubblicato il: 27/01/2026 – 22:20
Inammissibili emendamenti su riapertura condono

Sono stati considerati inammissibili gli emendamenti della maggioranza al Dl Milleproroghe che puntavano a riaprire i termini del condono edilizio del 2003. È quanto è stato stabilito dai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Inammissibile anche l’emendamento che consentiva un passaggio dalla rottamazione quater alla quinquies.

Argomenti
blitz maggioranza
commissioni affari e bilancio
commissioni camera
CONDONO
riapertura condono
Nazionale
