Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
Milleproroghe
Inammissibili emendamenti su riapertura condono
La maggioranza tenta il blitz sul condono, ma arriva lo stop
Pubblicato il: 27/01/2026 – 22:20
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sono stati considerati inammissibili gli emendamenti della maggioranza al Dl Milleproroghe che puntavano a riaprire i termini del condono edilizio del 2003. È quanto è stato stabilito dai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Inammissibile anche l’emendamento che consentiva un passaggio dalla rottamazione quater alla quinquies.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali