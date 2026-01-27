Ritrovato il “paladino anti-autovelox” Antonio Menegon

rintracciato

VICENZA Antonio Menegon scomparso è stato ritrovato dopo tre settimane. Il perito era in un bar di Ancignano di Sandrigo. E’ stato lui stesso a chiamare i Carabinieri dopo più di tre settimane di ricerche, in cui si è temuto il peggio. Non si avevano più sue notizie e si ipotizzava il peggio visto il suo ruolo centrale nella bufera contro il sistema T-EXSPEED 2.0 e l’omologazione degli autovelox. Il 3 gennaio, la sorella ha denunciato la sua scomparsa e ormai si stava ipotizzando il peggio. Il sistema T-EXSPEED 2.0, è stato oggetto di sequestri partiti dalla Procura di Cosenza. (redazione@corrierecal.it)