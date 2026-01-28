Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:10
stati uniti

Border Patrol, Gregory Bovino rimosso dall’incarico

Al suo posto il capo dell’Ice, Tom Homan, che Trump ha messo alla guida dell’operazione in Minnesota

Pubblicato il: 28/01/2026 – 20:32
Border Patrol, Gregory Bovino rimosso dall’incarico

Il capo della Border Patrol, Gregory Bovino, è stato rimosso dal suo incarico dopo aver pubblicato messaggi controversi sui social media. La sua rimozione è vista come una vittoria per i cittadini di Minneapolis, che hanno protestato contro le tattiche brutali dell’Ice. Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota.

Border Patrol
Gregory Bovino rimosso dall’incarico
ice Minnesota
Minnesota
Nazionale
Tom Homan
