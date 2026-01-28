Border Patrol, Gregory Bovino rimosso dall’incarico

stati uniti

Il capo della Border Patrol, Gregory Bovino, è stato rimosso dal suo incarico dopo aver pubblicato messaggi controversi sui social media. La sua rimozione è vista come una vittoria per i cittadini di Minneapolis, che hanno protestato contro le tattiche brutali dell’Ice. Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota.