Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
stati uniti
Border Patrol, Gregory Bovino rimosso dall’incarico
Al suo posto il capo dell’Ice, Tom Homan, che Trump ha messo alla guida dell’operazione in Minnesota
Pubblicato il: 28/01/2026 – 20:32
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il capo della Border Patrol, Gregory Bovino, è stato rimosso dal suo incarico dopo aver pubblicato messaggi controversi sui social media. La sua rimozione è vista come una vittoria per i cittadini di Minneapolis, che hanno protestato contro le tattiche brutali dell’Ice. Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali