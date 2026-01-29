Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:47
dai partiti

Noi Moderati, Torromino nominato vicecoordinatore regionale aggiunto

Affiancherà il coordinatore regionale Galati e il vicecoordinatore regionale vicario Rosa

Pubblicato il: 29/01/2026 – 16:47
LAMEZIA TERME «Il movimento politico Noi Moderati, guidato in Calabria dall’onorevole Giuseppe Galati, comunica che, di concerto con il Coordinamento nazionale e nel rispetto dei vigenti organismi di partito, è stata ufficialmente conferita la nomina di vice coordinatore aggiunto regionale per la Calabria a Sergio Torromino». Lo riferisce una nota. «La nomina – prosegue la nota – va a integrare e rafforzare la struttura dirigenziale regionale, attualmente composta dal vice coordinatore vicario, Riccardo Rosa, dai responsabili dei dipartimenti e dei settori tematici, nonché dal Comitato Direttivo eletto in sede congressuale. Il nuovo incarico si inserisce in un percorso di consolidamento organizzativo e politico del movimento in Calabria, con l’obiettivo di promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole dei cittadini alla vita associativa e politica, attraverso modalità innovative, trasparenti e inclusive»

.

