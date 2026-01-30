Maltempo dal weekend soprattutto al Sud

le previsioni

LAMEZIA TERME Correnti instabili dai quadranti occidentali interesseranno nelle prossime ore la nostra Penisola portando nuvolosità in transito e qualche pioggia soprattutto al Centro-Sud. Fenomeni più intensi e localmente a carattere di temporale su Campania e Calabria. Con il weekend il maltempo raggiungerà Sardegna e Sicilia con acquazzoni e temporali a tratti anche intensi. Entro domenica maltempo in spostamento anche sui settori peninsulari del Sud, in particolare Calabria, Basilicata e Puglia. Locali fenomeni anche sul medio versante Adriatico.

Tendenza a inizio febbraio

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un inizio molto dinamico del mese di febbraio. Circolazione depressionaria sull’Europa occidentale e maltempo in ritorno al Nord, anche con neve a quote relativamente basse.

Più asciutto al Centro-Sud con temporaneo rialzo termico che dovrebbe portare le temperature a salire di 5-8 gradi sopra le medie.

Previsioni meteo per oggi

Nord

Al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto.

Al pomeriggio locali fenomeni in Appennino con neve dai 1000-1100 metri, per lo più invariato altrove.

In serata e nella notte tempo stabile, cieli nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo.

Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sull’alta Toscana.

Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge da isolate a sparse sul versante tirrenico.

In serata e nottata tempo più asciutto, con locali fenomeni in Appennino e neve fino a 1100-1200 metri.

Sud e Isole

Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari, migliora sulla Sardegna.

In serata e nella notte tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulle Isole.

Temperature: minime in generale diminuzione; massime in calo al Nord, stabili o in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

Nord

Al mattino cieli nuvolosi ma tempo asciutto.

Al pomeriggio stabilità diffusa con schiarite al Nord-Est; isolate nevicate sulle Alpi occidentali.

In serata e notte tempo stabile con nubi basse diffuse.

Centro

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, senza fenomeni di rilievo.

Al pomeriggio isolati fenomeni sull’Abruzzo.

In serata e nottata tempo stabile, con residue nevicate in Appennino tra Lazio e Abruzzo dai 1000 metri.

Sud e Isole

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve a quote di media montagna.

Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulla Sicilia.

In serata e notte precipitazioni sparse e neve oltre i 1000-1300 metri su Appennino e rilievi delle Isole Maggiori.