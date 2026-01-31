Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:47
«Un angelo con il volto di Giorgia Meloni»

La segnalazione dalla Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma

31/01/2026 – 16:20
«Un angelo con il volto di Giorgia Meloni»

Giorgia Meloni** è apparso all’interno della basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, dove è in corso un importante intervento di restauro. L’immagine si trova in una cappella laterale, vicino alla sagrestia. Sul muro campeggia al centro il busto di Umberto II; ai lati, due angeli: quello di sinistra regge la corona reale, mentre quello di destra, con tratti somatici che ricordano il presidente del Consiglio, tiene tra le mani una pergamena raffigurante l’Italia. «La vollero i monarchici», spiega monsignor Daniele Micheletti, responsabile della basilica.

«A me pare proprio la Meloni. Il restauro di questa cappella, i cui disegni risalgono al 2000, è stato curato da Bruno Valentinetti e si è concluso verso Natale scorso. C’erano infiltrazioni dalle fondamenta e dal tetto: il risultato è venuto molto bene». Secondo il monsignore, la parte più pregevole della cappella resta il soffitto: «I disegni sono stati rifatti prendendo come modello la cappella speculare della Madonna, che al momento non è visitabile perché sottoposta a restauro. Lì non c’è alcuna Meloni». Sull’inedita somiglianza, Micheletti scherza: «Per me non è un problema avere un angelo con il volto della premier. Tra Meloni e Elly Schlein chi avrei preferito? Nessuna delle due. Se ci sarà una crescita di fedeli di destra, non sarà un problema: li aspetto domani a messa».
A commentare l’episodio è stata la stessa presidente del Consiglio, che sui social ha pubblicato l’immagine del dettaglio dell’affresco scrivendo, con un’emoticon sorridente: «No, decisamente non somiglio a un angelo».

