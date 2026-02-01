Crans-Montana, sale a 41 il numero delle vittime

la tragedia

ROMA La procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta l’agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, è morto sabato. «Un cittadino svizzero di 18 anni è morto il 31 gennaio in ospedale a Zurigo», ha dichiarato in una nota la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. «Il bilancio delle vittime dell’incendio al bar “Le Constellation” del 1 gennaio 2026 è ora salito a 41». «Non saranno rilasciate ulteriori informazioni in questa fase delle indagini», specifica il comunicato.

