il “peso” elettorale dell’ex leghista
Il sondaggio: lista Vannacci oltre la soglia di sbarramento
La rilevazione di Youtrend per Sky Tg24 se si votasse oggi
Pubblicato il: 03/02/2026 – 23:31
ROMA La scissione della Lega con la discesa in campo della lista Futuro Nazionale guidata da Roberto Vannacci produce un effetto sul quadro elettorale. In una prima rilevazione di Youtrend per Sky TG24 la lista si collocherebbe poco al di sopra della soglia di sbarramento del 3%. (Askanews)
