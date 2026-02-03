Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:31
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il “peso” elettorale dell’ex leghista

Il sondaggio: lista Vannacci oltre la soglia di sbarramento

La rilevazione di Youtrend per Sky Tg24 se si votasse oggi

Pubblicato il: 03/02/2026 – 23:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il sondaggio: lista Vannacci oltre la soglia di sbarramento

ROMA La scissione della Lega con la discesa in campo della lista Futuro Nazionale guidata da Roberto Vannacci produce un effetto sul quadro elettorale. In una prima rilevazione di Youtrend per Sky TG24 la lista si collocherebbe poco al di sopra della soglia di sbarramento del 3%. (Askanews)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
sondaggio
Top
vannacci
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x