L’ortofrutta italiana protagonista a Berlino con Confagricoltura

la manifestazione

Confagricoltura torna a Fruit Logistica, tra le più importanti fiere dell’ortofrutta a livello internazionale, in programma dal 4 al 6 febbraio a Berlino. La presenza confederale si articola su più fronti: in un ampio spazio espositivo Hall 4.2 (stand A-02), nella partecipazione all’organizzazione dell’evento all’Ambasciata, riservato agli operatori del settore il giorno dell’inaugurazione, e in una diffusa e qualificata attività di business alla Messe Berlin da parte delle numerose imprese associate. Nello spazio espositivo della Confederazione nei tre giorni della manifestazione è previsto un ricco calendario di dibattiti e presentazioni di progetti di interesse per il settore ortofrutticolo. Le Unioni di Salerno e di Latina, che animano di consueto la presenza a Berlino, si confermano anche quest’anno promotrici di incontri di approfondimento e di confronto per il comparto.

Il programma

A questi si aggiunge anche una panoramica internazionale di grande attualità proposta dall’azienda SIPO e dall’Unione di Rimini. Il primo giorno della fiera coincide dal 2013 con la serata-evento istituzionale organizzata da Confagricoltura in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e FruitImprese, e recentemente anche con le altre associazioni agricole. Alla presenza dell’ambasciatore e del ministro dell’Agricoltura, quest’anno il programma prevede una tavola rotonda dal titolo “Il settore ortofrutticolo tra incertezze dei mercati e sfide regolatorie” che verrà introdotta da Matthias Geuder (Eurogroup-Gruppo Rewe) e vedrà la partecipazione del presidente di Confagricoltura e del COPA Massimiliano Giansanti e dei rappresentanti delle altre organizzazioni promotrici. Coordinatrice del talk la giornalista corrispondente italiana a Berlino per la Rai, Barbara Gruden.

La crescita del settore

Il settore ortofrutticolo è uno dei più rilevanti della nostra agricoltura, con un valore che sfiora i 17 miliardi di euro nel 2015 soltanto con il comparto del fresco, senza i trasformati. Rappresenta quindi circa un quarto del totale della produzione agricola nazionale, nonostante un lieve calo rispetto al 2024 dovuto all’andamento climatico (-2,4%). L’Italia si conferma leader europeo nella produzione di kiwi, uva da tavola, nocciole (nonostante il drastico calo produttivo del 2025), pomodoro da industria, e seconda per arance e pesche nettarine. Per quanto riguarda il commercio estero, l’analisi dei primi dieci mesi dell’anno 2025 (ultimi dati disponibili), evidenzia che il totale delle esportazioni del settore agroalimentare nel periodo cumulato ha totalizzato oltre 60 miliardi di euro (+5,4% rispetto all’analogo periodo del 2024) e l’ortofrutta, fresca e trasformata, con oltre 10 miliardi di euro (+6,1% rispetto anno precedente) si conferma comparto di punta dell’export nazionale. La Germania rimane il nostro primo mercato di sbocco. Rispetto al 2024 aumentano anche le importazioni, del 12,8%.