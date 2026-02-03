Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e “Falsissimo”

la decisione

MILANO Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e del suo format Falsissimo. Nelle ultime ore, infatti, diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando contenuti riconducibili a Corona dopo le segnalazioni presentate da Mediaset. Gli interventi, si apprende, avvengono nel quadro generale delle policy delle piattaforme in materia di diffamazione, tutela del diritto d’autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d’odio, come misura di autotutela. Rimossi anche i contenuti di YouTube compresa la parte pubblicata ieri sera dopo che Corona ha nuovamente rimandato sul suo canale la puntata in cui attaccava conduttori di trasmissioni Mediaset e la famiglia Berlusconi.

L’avvocato di Corona: «Operazione di censura impressionante»



«E’ un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia, ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio». Lo ha detto l’avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona.

