Castiglione Cosentino, vivere, investire e restare

COSENZA Il tema dello spopolamento interessa ampie aree del territorio nazionale, in particolare i piccoli e medi comuni delle regioni come la Calabria. Tuttavia, come evidenziato da rilevanti studi antropologici, lo spopolamento non è un destino inevitabile, ma l’esito di precise scelte politiche, culturali ed economiche. In questo quadro, il Comune di Castiglione Cosentino si colloca come una realtà che, pur non essendo oggi soggetta a dinamiche di spopolamento, intende rafforzare e consolidare la propria attrattività come luogo in cui vivere, restare e investire. Castiglione non si propone come “borgo” da valorizzare in chiave esclusivamente estetica o turistica, ma come paese vivo, abitato, dotato di relazioni sociali, servizi e prospettive concrete di futuro.

Una comunità stabile e abitata

Castiglione Cosentino presenta un dato distintivo nel panorama regionale: il pareggio tra nascite e decessi, già raggiunto, rappresenta un indicatore di stabilità demografica e di continuità sociale. Si tratta di una condizione rara, che testimonia la presenza di una comunità attiva, non rassegnata e capace di garantire prospettive di medio e lungo periodo. Questa stabilità non è casuale, ma è il risultato di un contesto urbano che offre qualità della vita, servizi essenziali e un ambiente sociale riconoscibile e coeso.

Servizi, infrastrutture e qualità della vita

Castiglione Cosentino dispone di elementi strutturali fondamentali, condizione necessaria per contrastare l’abbandono dei territori:

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sicure, funzionanti ed efficienti, con palestra, auditorium e mensa, punto di riferimento per le famiglie;

servizi urbani organizzati e accessibili;

un contesto ambientale caratterizzato da aria pulita e spazi vivibili;

collegamenti strutturati con l’area urbana circostante grazie al trasporto pubblico su gomma, che consente spostamenti quotidiani verso l’Unical e l’area urbana di Cosenza per lavoro, studio e servizi.

Questi fattori rendono Castiglione una scelta concreta anche per chi lavora o studia nei centri limitrofi, evitando l’isolamento che spesso alimenta processi di marginalizzazione.

Sport, cultura e vita comunitaria

La vita sociale rappresenta un asse centrale dell’identità cittadina. Lo sport costituisce un elemento strutturante: impianti dedicati e diffusi nei quartieri dedicati che contribuiscono alla formazione dei più giovani, al benessere collettivo e al rafforzamento del senso di appartenenza. Fra poco sarà disponibile la rigenerazione dello stadio comunale in erba sintetica di nuova generazione il cui rettangolo di gioco è uguale a quello del San Vito, di Cosenza. Accanto allo sport, è presente un hub sociale con il villaggio del Delfino, che si occupa di immigrati, tossico-dipendenti, alcolismo, gioco d’azzardo e hausing sociale; due residenze sociale e una sede dell’Oasi francescana.

Inoltre, un calendario articolato di eventi culturali, manifestazioni estive, iniziative musicali, feste popolari e momenti di aggregazione anima le piazze e gli spazi pubblici. Il tessuto associativo locale svolge un ruolo decisivo nel coinvolgimento di bambini, giovani e adulti, alimentando relazioni e partecipazione attiva. In questa dimensione, Castiglione si configura pienamente come “paese”: un luogo di legami, memoria e relazioni autentiche, non riducibile a semplice prodotto da promuovere.

Vivere a Castiglione come scelta possibile e consapevole

Il Comune di Castiglione Cosentino intende promuovere una visione della residenza fondata sulla scelta consapevole di vivere in un territorio che offre equilibrio tra dimensione umana e servizi contemporanei. La città si propone come alternativa credibile ai grandi centri urbani, capace di garantire:

sicurezza e qualità dell’abitare; prossimità tra luoghi di vita, scuola, sport e servizi; relazioni sociali riconoscibili e non anonime; un costo della vita più sostenibile rispetto ai contesti metropolitani.

In questa prospettiva, abitare Castiglione significa non solo risiedere, ma partecipare a una comunità.

Opportunità di investimento e sviluppo

Castiglione Cosentino si presenta come ambiente favorevole agli investimenti privati e all’iniziativa imprenditoriale. Esistono margini, attraverso lo strumento urbanistico PSA vigente concreti per:

nuovi insediamenti residenziali moderni, sostenibili ed energeticamente efficienti;

interventi edilizi orientati alla qualità architettonica e alla domotica;

apertura di nuovi esercizi commerciali e attività di servizio;

iniziative imprenditoriali capaci di generare occupazione e indotto economico locale.

L’obiettivo non è una crescita quantitativa disordinata, ma uno sviluppo coerente con l’identità del territorio e con le esigenze reali della popolazione.

Una visione coerente con la “restanza”

In linea con il concetto di “restanza” elaborato dall’antropologo calabrese Vito Teti, Castiglione Cosentino promuove il diritto e la possibilità di restare come scelta attiva, non come rassegnazione. Restare significa trasformare, migliorare, investire energie e competenze nel luogo in cui si vive. Allo stesso tempo, Castiglione si propone come luogo capace di accogliere nuovi abitanti: famiglie, giovani coppie, lavoratori, professionisti che cercano un contesto stabile, vivibile e dotato di prospettive. Castiglione Cosentino non parte da una condizione di emergenza demografica, ma da una posizione di forza: una comunità viva, servizi funzionanti, relazioni sociali attive e una qualità della vita riconosciuta, saldo demografico attivo.

La scelta dell’Amministrazione comunale è quella di consolidare e comunicare questa identità, affermando Castiglione come luogo in cui vivere, restare e scegliere di costruire il proprio futuro. Non un borgo da osservare, ma un paese da abitare. Non una promessa astratta, ma una realtà concreta e già in atto. (redazione@corrierecal.it)

*Sindaco di Castiglione Cosentino

