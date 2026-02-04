Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 5 minuti
Cambia colore:
 

il contributo

Castiglione Cosentino, vivere, investire e restare

Il comune presenta un dato distintivo nel panorama regionale: il pareggio tra nascite e decessi, rappresenta un indicatore di stabilità demografica

Pubblicato il: 04/02/2026 – 15:17
di Salvatore Magarò*
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Castiglione Cosentino, vivere, investire e restare

COSENZA Il tema dello spopolamento interessa ampie aree del territorio nazionale, in particolare i piccoli e medi comuni delle regioni come la Calabria. Tuttavia, come evidenziato da rilevanti studi antropologici, lo spopolamento non è un destino inevitabile, ma l’esito di precise scelte politiche, culturali ed economiche. In questo quadro, il Comune di Castiglione Cosentino si colloca come una realtà che, pur non essendo oggi soggetta a dinamiche di spopolamento, intende rafforzare e consolidare la propria attrattività come luogo in cui vivere, restare e investire. Castiglione non si propone come “borgo” da valorizzare in chiave esclusivamente estetica o turistica, ma come paese vivo, abitato, dotato di relazioni sociali, servizi e prospettive concrete di futuro.

Una comunità stabile e abitata

Castiglione Cosentino presenta un dato distintivo nel panorama regionale: il pareggio tra nascite e decessi, già raggiunto, rappresenta un indicatore di stabilità demografica e di continuità sociale. Si tratta di una condizione rara, che testimonia la presenza di una comunità attiva, non rassegnata e capace di garantire prospettive di medio e lungo periodo. Questa stabilità non è casuale, ma è il risultato di un contesto urbano che offre qualità della vita, servizi essenziali e un ambiente sociale riconoscibile e coeso.

Servizi, infrastrutture e qualità della vita

Castiglione Cosentino dispone di elementi strutturali fondamentali, condizione necessaria per contrastare l’abbandono dei territori:

  • Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sicure, funzionanti ed efficienti, con palestra, auditorium e mensa, punto di riferimento per le famiglie;
  • servizi urbani organizzati e accessibili;
  • un contesto ambientale caratterizzato da aria pulita e spazi vivibili;
  • collegamenti strutturati con l’area urbana circostante grazie al trasporto pubblico su gomma, che consente spostamenti quotidiani verso l’Unical e l’area urbana di Cosenza per lavoro, studio e servizi.

Questi fattori rendono Castiglione una scelta concreta anche per chi lavora o studia nei centri limitrofi, evitando l’isolamento che spesso alimenta processi di marginalizzazione.

Sport, cultura e vita comunitaria

La vita sociale rappresenta un asse centrale dell’identità cittadina. Lo sport costituisce un elemento strutturante: impianti dedicati e diffusi nei quartieri dedicati che contribuiscono alla formazione dei più giovani, al benessere collettivo e al rafforzamento del senso di appartenenza. Fra poco sarà disponibile la rigenerazione dello stadio comunale in erba sintetica di nuova generazione il cui rettangolo di gioco è uguale a quello del San Vito, di Cosenza. Accanto allo sport, è presente un hub sociale con il villaggio del Delfino, che si occupa di immigrati, tossico-dipendenti, alcolismo, gioco d’azzardo e hausing sociale; due residenze sociale e una sede dell’Oasi francescana.
Inoltre, un calendario articolato di eventi culturali, manifestazioni estive, iniziative musicali, feste popolari e momenti di aggregazione anima le piazze e gli spazi pubblici. Il tessuto associativo locale svolge un ruolo decisivo nel coinvolgimento di bambini, giovani e adulti, alimentando relazioni e partecipazione attiva. In questa dimensione, Castiglione si configura pienamente come “paese”: un luogo di legami, memoria e relazioni autentiche, non riducibile a semplice prodotto da promuovere.

Vivere a Castiglione come scelta possibile e consapevole

Il Comune di Castiglione Cosentino intende promuovere una visione della residenza fondata sulla scelta consapevole di vivere in un territorio che offre equilibrio tra dimensione umana e servizi contemporanei. La città si propone come alternativa credibile ai grandi centri urbani, capace di garantire:

  1. sicurezza e qualità dell’abitare;
  2. prossimità tra luoghi di vita, scuola, sport e servizi;
  3. relazioni sociali riconoscibili e non anonime;
  4. un costo della vita più sostenibile rispetto ai contesti metropolitani.

In questa prospettiva, abitare Castiglione significa non solo risiedere, ma partecipare a una comunità.

Opportunità di investimento e sviluppo

Castiglione Cosentino si presenta come ambiente favorevole agli investimenti privati e all’iniziativa imprenditoriale. Esistono margini, attraverso lo strumento urbanistico PSA vigente concreti per:

  • nuovi insediamenti residenziali moderni, sostenibili ed energeticamente efficienti;
  • interventi edilizi orientati alla qualità architettonica e alla domotica;
  • apertura di nuovi esercizi commerciali e attività di servizio;
  • iniziative imprenditoriali capaci di generare occupazione e indotto economico locale.

L’obiettivo non è una crescita quantitativa disordinata, ma uno sviluppo coerente con l’identità del territorio e con le esigenze reali della popolazione.

Una visione coerente con la “restanza”

In linea con il concetto di “restanza” elaborato dall’antropologo calabrese Vito Teti, Castiglione Cosentino promuove il diritto e la possibilità di restare come scelta attiva, non come rassegnazione. Restare significa trasformare, migliorare, investire energie e competenze nel luogo in cui si vive. Allo stesso tempo, Castiglione si propone come luogo capace di accogliere nuovi abitanti: famiglie, giovani coppie, lavoratori, professionisti che cercano un contesto stabile, vivibile e dotato di prospettive. Castiglione Cosentino non parte da una condizione di emergenza demografica, ma da una posizione di forza: una comunità viva, servizi funzionanti, relazioni sociali attive e una qualità della vita riconosciuta, saldo demografico attivo.
La scelta dell’Amministrazione comunale è quella di consolidare e comunicare questa identità, affermando Castiglione come luogo in cui vivere, restare e scegliere di costruire il proprio futuro. Non un borgo da osservare, ma un paese da abitare. Non una promessa astratta, ma una realtà concreta e già in atto. (redazione@corrierecal.it)

*Sindaco di Castiglione Cosentino

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
atlante della restanza
borghi calabresi
Castiglione Cosentino
restanza
Rilevanti
Salvatore Magarò
vito teti
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x