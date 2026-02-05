Catanzaro, verso un Consiglio comunale “spartiacque”. E torna la tentazione della “spallata” a Fiorita

“ombre” su palazzo de nobili

CATANZARO L’ordine del giorno è di quelli che più delicati non si può, vale a dire la situazione della “Catanzaro Servizi”, la municipalizzata in crisi la cui crisi rischia di travolgere tutto Palazzo De Nobili. Per questo la seduta del Consiglio comunale di Catanzaro, in programma domani in seconda convocazione, si preannuncia particolarmente calda, uno “snodo” forse decisivo per l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita, sostenuto da una maggioranza di centrosinistra+”altri“, ove per “altri” si intende una pattuglia di “responsabili” (non di centrosinistra) che stanno garantendo sul piano numerico la tenuta del governo cittadino. Ed è una vigilia piuttosto “fibrillante”, stando ai boatos che si ricorrono in queste ore dai corridoi del Comune. Fonti qualificate infatti riferiscono che sarebbe in via di elaborazione, nelle chat dei gruppi di opposizione, un (nuovo) documento di sfiducia contro Fiorita da presentare nei prossimi giorni se ovviamente si riuscissero a raccogliere le adesioni sufficienti a “ribaltare” l’attuale guida del Comune (servirebbero 17 firme). Sempre le stesse fonti sostengono che il “cuore” di questo documento sarebbe l’accusa all’amministrazione della perdita di numerosi e cospicui finanziamenti, soprattutto regionali, e appunto la gestione della “Catanzaro Servizi”, più altre problematiche da tempo nel mirino della minoranza. Al momento – a quanto risulta – il documento registrerebbe la convergenza di due gruppi dell’opposizione. Va detto che non è la prima volta che “movimenti” del genere si sono registrati alla vigilia di un Consiglio comunale, movimenti poi sempre rientrati per le più varie ragioni, ma va anche ricordato che fino al 24 febbraio c’è la possibilità di un voto anticipato al Comune (oltre quella data invece si va a scadenza naturale, nel 2027). Ad ogni modo, l’opposizione sembra di nuovo in pressing e la tentazione della “spallata” a Fiorita farebbe di nuovo capolino. Un dato comunque è certo: a Palazzo De Nobili si profilano di nuovo giorni di passione. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato