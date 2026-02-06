Vannacci, Fini: «Meloni, Tajani e Salvini lo contrastino»

la posizione

ROMA «Vannacci? Se tra i primi sostenitori del suo movimento ci sono i due parlamentari che hanno votato contro il provvedimento per continuare ad aiutare l’Ucraina, allora ci sono segnali concreti di un corteggiamento di posizioni dichiaratamente filorusse. Il governo, in particolar modo Meloni, Salvini e Tajani, devono contrastare con fermezza certe sue affermazioni preoccupanti». Lo ha detto Gianfranco Fini intervenuto su Giornale Radio.