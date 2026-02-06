Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:38
la posizione

Vannacci, Fini: «Meloni, Tajani e Salvini lo contrastino»

E’ intervenuto su Giornale Radio

Pubblicato il: 06/02/2026 – 16:01
ROMA «Vannacci? Se tra i primi sostenitori del suo movimento ci sono i due parlamentari che hanno votato contro il provvedimento per continuare ad aiutare l’Ucraina, allora ci sono segnali concreti di un corteggiamento di posizioni dichiaratamente filorusse. Il governo, in particolar modo Meloni, Salvini e Tajani, devono contrastare con fermezza certe sue affermazioni preoccupanti». Lo ha detto Gianfranco Fini intervenuto su Giornale Radio.

Gianfranco Fini
GIORGIA MELONI
MATTEO SALVINI
roberto vannacci
