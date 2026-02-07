Skip to main content

sul podio

Milano Cortina, due medaglie per l’Italia: Franzoni argento e Paris bronzo

Vittoria dello svizzero Franjo von Allmen

Pubblicato il: 07/02/2026 – 13:07
MILANO Prime medaglie per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina. Nella discesa libera a Bormio doppietta degli azzurri con l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris. Vittoria dello svizzero Franjo von Allmen, mentre resta fuori dal podio uno dei favoriti della vigilia, il campione elvetico Marc Odermatt. 

