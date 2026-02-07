Si legge in: 1 minuto
Milano Cortina, due medaglie per l’Italia: Franzoni argento e Paris bronzo
Vittoria dello svizzero Franjo von Allmen
MILANO Prime medaglie per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina. Nella discesa libera a Bormio doppietta degli azzurri con l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris. Vittoria dello svizzero Franjo von Allmen, mentre resta fuori dal podio uno dei favoriti della vigilia, il campione elvetico Marc Odermatt.
