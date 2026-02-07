Olimpiadi, Francesca Lollobrigida regala il primo oro all’Italia

i Giochi di Milano Cortina

Francesca Lollobrigida regala il primo oro all’Italia ai Giochi di Milano Cortina. L’azzurra del pattinaggio di velocità ha vinto il titolo nei 3000 metri. “Milano Cortina per me era l’occasione di dimostrare di poter essere mamma e vincere una medaglia d’oro, di essere più forte. Questo oro è prima di tutto per me stessa, perché ho dimostrato che se anche non è facile si può essere mamma e un top atleta”. Così Francesca Lollobrigida nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria della medaglia d’oro nei 3 mila metri di pattinaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina. “Avevo visto le Olimpiadi di Torino nel 2006 ma avevo vissuto solo l’atmosfera della vittoria dell’Italia. Ora devo dire solo grazie a mio padre che mi ha spinto a iniziare a pattinare. Non è stato facile, soprattutto in questa stagione, perché sono arrivata qui in condizioni non ottimali. Ma la mia famiglia, la federazione, Merchetto mi hanno sempre spinto a non mollare”, ha aggiunto.