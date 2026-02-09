Catanzaro, in 14 firmano la sfiducia a Fiorita. Ora sale la pressione sulla pattuglia degli indecisi – NOMI

alta tensione a palazzo de nobili

CATANZARO Sempre più alta la tensione al Comune di Catanzaro. Sale la pressione sulle sorti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita ma anche su quella “pattuglia” di consiglieri comunali oggi nel gruppo misto e che ora sono spalle al muro, dopo che oggi pomeriggio in 14 hanno firmato davanti al notaio un documento di sfiducia al primo cittadino. Per arrivare alla chiusura anticipata della consiliatura servono ancora tre firme ma il segnale stavolta è arrivato, da parte dell’opposizione, con un passaggio tante volte minacciato – quello delle possibili dimissioni – ma per la prima volta realmente concretizzato.

La “conta” dei firmatari

Alla conta, dal notaio vanno i consiglieri comunali dei partiti di centrodestra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, i consiglieri comunali di Azione e di Rinascita. Nel dettaglio: per Forza Italia Alessandra Lobello, Antonello Talerico, Francesco Assisi, Luigi Levato, Sergio Costanzo, Francesco Passafaro e anche Francesco Scarpino, che “compensa” l’assenza di Manuela Costanzo. Per Fratelli d’Italia Anna Chiara Verrengia ed Emanuele Ciciarello. Per la Lega Eugenio Riccio. Per Noi Moderati Lea Concolino. Per Azione Stefano Veraldi e Gianni Parisi. Infine, Valerio Donato oggi Rinascita. Il nome che rappresenta una novità rispetto alle previsioni della vigilia è quello di Scarpino, finora considerato uno dei “responsabili” a sostegno di Fiorita ma che oggi ha rotto gli indugi dicendo di essere praticamente nell’orbita forzista. Resta ora da traguardare la fatidica soglia 17. Per questo ora i fari sono puntati su un gruppo di consiglieri comunali eletti in coalizioni diverse da quella di Fiorita ma per svariati motivi “fiancheggiatori” dell’attuale amministrazione: nomi come quelli di Raffaele Serò, Manuel Laudadio, Rosario Lostumbo, Tommaso Serraino, Giulia Procopi. Diversi tra loro vantano rapporti più o meni diretti con alcuni big del centrodestra, tra cui spicca il vicepresidente della Regione e segretario della Lega Calabria, Filippo Mancuso. Da questa “pattuglia” di indecisi entro il 20 febbraio dovrebbero uscire le 2-3 firme necessarie per chiudere l’attuale consiliatura e andare alle urne già a maggio-giugno.

Scenari

Approdo ovviamente, alla luce della svolta odierna, assolutamente possibile, scuramente stavolta più di altre volte. Ma è evidente che la partita adesso ha una portata che travalica i confini cittadini, come del resto ha precisato lo stesso Mancuso al Corriere della Calabria. Catanzaro chiaramente rientra in uno scacchiere regionale e anche nazionale e il futuro del capoluogo dipenderà dai tavoli regionali e nazionali del centrodestra, fermo restando che la raccolta delle firme, nata in seno al Consiglio comunale, certamente ha colto i big un po’ di sorpresa, costringendoli a “imbullonare” i rispettivi consiglieri comunali e ad accelerare la riflessione su Catanzaro. Ma a Catanzaro resta comunque una variabile che forse potrebbe sfuggire anche stavolta al controllo dei partiti: l’istinto di conservazione di quei consiglieri comunali “responsabili” che non indossano ufficialmente casacche di partito e che però ora si trovano davanti al bivio decisivo se lasciare in vita l’amministrazione Fiorita o assecondare il tentativo di “spallata” di quasi metà del Consiglio comunale e magari il “sentiment” del loro elettorato di riferimento. E’ il “mondo di mezzo” che come sempre fa la differenza, a Catanzaro. (a. cant.)

