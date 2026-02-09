Paghe «sotto la soglia di povertà»: Glovo nel mirino

gli accertamenti

MILANO Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe «sotto la soglia di povertà» e ci sarebbe dunque uno sfruttamento del lavoro.

