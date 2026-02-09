Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
gli accertamenti
Paghe «sotto la soglia di povertà»: Glovo nel mirino
Il pm di Milano Storari ha disposto il controllo giudiziario
Pubblicato il: 09/02/2026 – 12:00
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
MILANO Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe «sotto la soglia di povertà» e ci sarebbe dunque uno sfruttamento del lavoro.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali