Provinciali a Crotone, Gualtieri: «Noi Moderati in campo con un nostro sindaco per la presidenza»

elezioni provinciali

CROTONE «In vista delle prossime elezioni provinciali di Crotone e degli altri comuni chiamati al voto, Noi Moderati ritiene necessario l’avvio di un confronto politico serio e trasparente tra le forze del centrodestra. Per questo chiediamo ufficialmente l’apertura di un tavolo di concertazione che coinvolga tutti i partiti della coalizione, con l’obiettivo di definire un percorso condiviso sulle candidature e sul futuro governo della Provincia di Crotone. Noi Moderati Crotone, di comune accordo con i responsabili Regionali, rivendica con chiarezza il proprio ruolo all’interno della coalizione: siamo una forza politica radicata sul territorio, in crescita e pronta ad assumersi responsabilità di governo. Alla luce di questo, il partito aspira legittimamente ed è pienamente pronto ad ambire alla Presidenza della Provincia di Crotone, mettendo a disposizione uno dei propri sindaci, espressione di competenza, equilibrio e conoscenza delle esigenze del territorio. Riteniamo che solo attraverso il dialogo e il rispetto reciproco tra alleati si possa costruire una proposta credibile, capace di rispondere alle reali necessità delle comunità locali e di garantire una guida autorevole e stabile all’ente provinciale. Noi Moderati è disponibile fin da subito a confrontarsi con spirito costruttivo, nella convinzione che l’unità della coalizione passi dal riconoscimento del contributo di tutte le sue componenti». Così in una nota il coordinatore provinciale di Noi Moderati Crotone Oreste Gualtieri.

