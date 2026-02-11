Sparatoria in una scuola in Canada, è strage

il fatto

ROMA È di nove morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l’assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull’identità del sospettato. Un’allerta era stata diramata per un attentatore alla Tumbler Ridge Secondary School martedì pomeriggio. Durante la perquisizione della scuola, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco; una settima, ferita, è morta durante il trasporto in ospedale. Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un’abitazione a che si ritiene sia “collegata all’incidente”. Gli agenti stanno perquisendo altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati all’incidente. (Ansa)



