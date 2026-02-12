Allerta arancione in Calabria, scuole chiuse anche domani – ELENCO

il maltempo

La Calabria flagellata dal maltempo: anche per domani la Protezione Civile ha emanato un’allerta arancione per tutto il versante tirrenico e gialla per il resto della regione. Previste ancora forti raffiche di vento, piogge diffuse e onde alte 5 metri lungo le coste. Diversi sindaci hanno già provveduto a pubblicare le ordinanze che, come oggi, dispongono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul proprio territorio di competenza, oltre a ville e parchi pubblici e cimiteri comunali. Tra i Comuni che hanno chiuso gli istituti scolastici ci sono i capoluoghi di provincia Cosenza e Vibo Valentia. Ordinanza di chiusura anche a Lamezia Terme.

Il monito della Prociv

La decisione dell’allerta arancione è «determinata dai quantitativi di pioggia previsti, che si sommano a quelli già registrati nelle ultime ore, e che richiedono un atteggiamento di massima attenzione e prudenza per il rischio idrogeologico». Il direttore generale della Prociv, Domenico Costarella, specifica che «i quantitativi di pioggia previsti per oggi, uniti a quelli attesi per domani, impongono un atteggiamento di particolare attenzione, soprattutto lungo il Tirreno calabrese. Le precipitazioni stanno interessando diffusamente diverse aree della Calabria e, secondo le previsioni, la seconda parte della giornata sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteo e meteomarine, con possibili mareggiate lungo le coste tirreniche e venti intensi. Per questo motivo si raccomanda alla popolazione di mantenere alta l’attenzione per il possibile verificarsi di fenomeni franosi, smottamenti e allagamenti. Tra le situazioni attenzionate vi è quella di Polia, dove si è verificata una frana che non coinvolge il centro abitato. L’area è monitorata dalla Protezione Civile regionale, dai Vigili del fuoco, da Calabria Verde e dal Consorzio di Bonifica, che hanno effettuato sopralluoghi e stanno supportando il sindaco nella gestione dell’evento. Particolare attenzione è rivolta anche al fiume Crati, che ha registrato un aumento della portata nelle ore notturne, attualmente in diminuzione. Prosegue inoltre il monitoraggio delle infrastrutture idrauliche afferenti al bacino del Crati, in particolare la diga del Farneto del Principe e la traversa di Tarsia.

