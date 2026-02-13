Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il tentato omicidio

Aggressione a colpi di arma da fuoco nel monzese: gravi due uomini

Fermato dai carabinieri l’autore

Pubblicato il: 13/02/2026 – 23:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Aggressione a colpi di arma da fuoco nel monzese: gravi due uomini

È stato fermato dai carabinieri l’autore dell’aggressione a colpi di arma da fuoco, nella quale sono rimasti feriti due uomini, di 25 e 58 anni,forse legati da legami di parentela, questa sera in via Lodigiana a Brugherio (Monza), all’interno di una cascina residenziale. Si tratta di un sessantenne, anche lui italiano. Quest’ultimo, secondo una prima ricostruzione, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro i due uomini, prima di tentare di allontanarsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, due ambulanze e un’auto medica. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Per il sessantenne al momento le accuse sono di tentato duplice omicidio.

Argomenti
aggressione
colpia rma da fuoco
MONZA
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x