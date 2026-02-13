Si legge in: 1 minuto
la tragedia
Frana travolge una palazzina vicino Roma: morto un 58enne
Due feriti in codice giallo
Pubblicato il: 13/02/2026 – 9:17
ROMA Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri nel comune di Formello. La vittima aveva 58 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Cassia. A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni.
