Weekend ancora instabile in Italia: piogge, temporali e neve

nuovo peggioramento

ROMA Si va verso un nuovo peggioramento con un weekend all’insegna dell’instabilità. Le prossime ore vedranno una pausa asciutta sull’Italia con un vortice depressionario che si allontana verso i Balcani e un altro che si avvicina invece da ovest. Tempo stabile soprattutto al Centro-Nord e residue piogge al Sud. Ma tra la sera e la notte torna a peggiorare con piogge e temporali a partire da Nord-ovest, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Il secondo weekend di febbraio si aprirà così all’insegna di condizioni meteo instabili su tutta la Penisola. Un vortice profondo fino a 990 hPa transiterà infatti sul Mediterraneo centrale dispensando maltempo con neve sulle montagne. L’aria atlantica che accompagnerà la perturbazione manterrà infatti le temperature in media o anche poco al di sotto. Possibile calo termico domenica su valori comunque in linea con le medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano nella prima parte della prossima settimana mostrano correnti nord-occidentali che porterebbero ancora instabilità soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud. Tendenza orientata verso maggiori scambi meridiani a seguire con alta pressione che potrebbero alternarsi a fasi più fredde. Meteo Alpi: giornata odierna all’insegna del tempo stabile sui settori alpini centro-orientali con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento ma senza precipitazioni di rilievo associate. Sabato avremo ancora molte nuvole in transito ma con scarsi fenomeni associati, che si limiteranno a interessare le Alpi occidentali e i settori prealpini centro-orientali.

Previsioni meteo per domani

Al Nord al mattino cieli coperti su tutte le regioni con precipitazioni sparse specie al Nord-Ovest ed Emilia Romagna, neve sulle Alpi fin verso i 900-1000 metri e in Appennino fino ai 1200-1300 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve rialzo ovunque. Tra la serata e la notte residui fenomeni su Romagna, Triveneto e Alpi orientali con neve oltre i 1200-1400 metri, asciutto altrove con schiarite da ovest. Al Centro tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli nuvolosi su tutte le regioni e associate piogge e temporali sparsi. Neve in Appennino oltre i 1400-1600 metri. In serata e nella notte ancora sulle regioni Adriatiche con quota neve fin verso i 1500 metri; coperto altrove. Al Sud e sulle isole al mattino tempo perturbato con piogge sparse specie sulle regioni peninsulari e sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio poche variazioni con maltempo insistente e fenomeni più intensi. In serata e nella notte acquazzoni e temporali ancora su coste di Campania, Calabria Tirrenica e Sicilia; variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo al centro-nord e in lieve calo al sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali. Deboli fenomeni nella notte sulle Alpi con neve oltre i 700-900 metri. Al Centro tempo instabile nel corso della giornata sui settori adriatici del centro con nuvolosità associata a precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo, neve oltre i 1100-1200 metri. Sereni o poco nuvolosi altrove. In serata e nottata tempo più stabile con nubi sparse e schiarite. Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo instabile nel corso della giornata al Sud con piogge sparse sui settori Peninsulari e Sicilia, maggiori schiarite sulla Sardegna. In serata e nottata residue precipitazioni sulla Sicilia, nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime in generale diminuzione e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato