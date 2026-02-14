Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:00
emergenza maltempo

Occhiuto visita le aree dei Laghi di Sibari colpite dall’esondazione del Crati – FOTO

Il presidente, accompagnato dall’assessore Gianluca Gallo, ha ribadito l’impegno della Regione nella gestione dell’emergenza

Pubblicato il: 14/02/2026 – 17:20
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha visitato poco fa le aree dei Laghi di Sibari e di contrada Lattughelle, duramente colpite dall’esondazione del fiume Crati che ha rotto l’argine nella serata di ieri in almeno 5 punti per come emerso dal primo sopralluogo della Protezione civile regionale. Nel corso del sopralluogo, il presidente Occhiuto, accompagnato dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, dal sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini, dalla ProCiv Regionale col dirigente Domenico Costarella, dal commissario del Consorzio di Bonifica, Giacomo Giovinazzo e dalle Forze dell’ordine, ha ribadito il grande impegno profuso dalla Regione Calabria sin dalle prime ore dell’emergenza, con interventi tempestivi e un costante coordinamento sul territorio tuttora in corso. Nel confronto con gli amministratori locali e i tecnici, è stata inoltre confermata la volontà di garantire il massimo impegno da parte degli organi regionali, soprattutto nella fase che si aprirà già da domani e che sarà decisiva: quella della ricostruzione, del ripristino della sicurezza e del sostegno concreto a cittadini, imprese agricole e attività colpite. La presenza delle istituzioni regionali sul territorio rappresenta un segnale forte di attenzione e vicinanza a una comunità che sta affrontando una delle pagine più difficili della sua storia recente.

